Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall wegen Alkohol

Marisfeld (ots)

Ein 33-Jähriger fuhr Samstagabend mit seinem Auto von Schmeheim nach Marisfeld. Am Ortseingang von Marisfeld kam der Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, stieß gegen zwei Kurvenspiegel sowie einen Leitpfosten. Danach krachte er gegen die Begrenzungsmauer eines Hofgrundstücks, an welcher erheblicher Schaden entstand. Der Mann fuhr danach einfach weiter. Polizisten ermittelten den unverletzten Unfallverursacher, der unter Alkoholeinfluss stand. Er gab im Krankenhaus eine Blutprobe ab und erhielt eine Anzeige. Der Führerschein war erst einmal weg.

