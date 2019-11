Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alt gegen Neu getauscht

Kupfersuhl (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag ein neues Weidezaungerät von einer Weide in Kupfersuhl. Ihr altes Gerät ließen die Täter zurück. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

