Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss gefahren

Suhl (ots)

Polizisten kontrollierten am Montag gegen 3.00 Uhr einen Fahrzeug-Führer in der Schleusinger Straße in Suhl, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 21-Jährieg musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige.

