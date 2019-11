Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dank dem ehrlichen Rempler

Bad Salzungen (ots)

Am Samstagvormittag stieß ein Fahrer mit seinem Pkw auf dem Parkplatz an der Wildprechtrodaer Straße beim rückwärts Ausparken an ein anderes geparktes Fahrzeug und beschädigte es dadurch. Pflichtbewusst meldete er sich sofort bei der Polizei. Diese konnte die Halterin des geschädigten Fahrzeuges ausfindig machen und über den Schaden informieren. So konnte problemlos die Schadensregulierung geklärt werden.

