Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots)

Am 09.11.2019 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 09:40 Uhr parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw Kia Picanto in Rohr, Meininger Straße und verließ den Pkw. Als sie nach 10 Minuten zu ihrem Auto zurückkehrte musste sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug ihren Pkw auf der linken Seite beschädigte. Hierbei wurde ihrem Fahrzeug der Außenspiegel abgefahren und der Kotflügel zerkratzt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Wer sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen kann sollte sich bei der PI Schmalkalden- Meiningen melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell