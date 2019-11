Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Meiningen (ots)

Ein Pkw-Fahrer stellte sein Fahrzeug in der Zeit vom 07.11. 17:00 Uhr -08.11.2019 17:00 Uhr auf dem Parkplatz Kaufland in der Werrastraße in Meiningen ab. Während dieser Zeit kam es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug, welcher den geparkten Pkw VW an der rechten vorderen Fahrzeugseite beschädigte. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen kann meldet sich bitte bei der PI Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell