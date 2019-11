Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall in Meiningen

Meiningen (ots)

Am 08.11.2019 kam es in der Dolmarstraße in Meiningen zu einem Auffahrunfall. Ein 30-jähriger Fahrer eines Skoda übersah den verkehrsbedingt haltenden Fahrer eines Opel und fuhr auf dessen Heck auf. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Personen sind bei dem Verkehrsunfall nicht zu Schaden gekommen.

