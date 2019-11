Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleiches Auto - zwei berauschte Fahrer

Suhl/Zella-Mehlis (ots)

Am 09.11.2019 gegen 20.15 Uhr führte eine 32jährige Zella-Mehliserin in ihrem Wohnort einen Pkw Seat unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Das gleiche Fahrzeug wurde vier Stunden später in der Suhler Friedrich-König-Straße, diesmal von einem 25jährigen Bad Rodacher, erneut geführt. Auch dieser Fahrzeugführer stand unter Drogeneinfluss und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Bei der 36jährigen Beifahrerin wurde während der Kontrolle ein s. g. "Taser" festgestellt, was zu einer Anzeige nach dem Waffengesetz gegen sie führte. Der "Taser" wurde sichergestellt.

