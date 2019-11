Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht des 08.11. zum 09.11.2019 beschädigten Unbekannte in der Zella-Mehliser Rodebachstraße das Schloss eines Briefkastens und füllten in diesen Ketchup. Der Schaden beträgt ca. 100 Euro.

