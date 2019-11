Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pressebericht 08.11.2019 - 10.11.2019

Hildburghausen (ots)

Im Zeitraum vom 03.11.2019 7:00 Uhr bis zum 08.11.2019 13:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz in Hildburghausen, Johann-Sebastian-Bach-Straße die Kennzeichentafel eines Transporters entwendet. Zu diesem Sachverhalt werden Zeugen gesucht.

Im Zeitraum vom 06.11.2019 16:00 Uhr bis zum 08.11.2019 09:30 Uhr wurde in Kloster Veilsdorf in einem Garten in der Bürdener Straße ein Wohnwagen aufgebrochen und Gegenstände entwendet. Zu diesem Sachverhalt werden Zeugen gesucht.

Am 09.11.2019 zwischen 01 Uhr und 08:00 Uhr wurden in Eisfeld, Am Bahnhof durch Unbekannte zwei Gartengrundstücke betreten und durchsucht. Dabei wurde ein Zaun beschädigt und eine Gartenlaube aufgebrochen. Die Unbekannten entwendeten das sich darin befindliche Kleinkraftrad Simson. der Entwendungsschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt, der Sachschaden beträgt ca. 100,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell