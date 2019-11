Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tödlicher Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch ums Leben kam, ereignete sich am Freitag gegen 8.00 Uhr in der Straße "Am Königswasser" in Suhl. Ein älterer Herr kam mit seinem Auto, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Betonpfosten. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst vor Ort reanimiert und in diesem Zustand ins Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell