Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gedenkstein bemalt

Suhl (ots)

Unbekannte malten mit weißer Kreide verfassungsfeindliche Symbole an einen Gedenkstein in der Straße der Opfer des Faschismus in Suhl. Festgestellt wurde dies am Donnerstag gegen 14.00 Uhr. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

