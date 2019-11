Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Garage

Römhild (ots)

Zwischen Dienstag- und Donnerstagabend versuchten Unbekannte die Eingangstür zu einer Garage hinter der Tankstalle in der Mendhäuser Straße in Römhild aufzubrechen. An der Tür waren Hebelspuren zu erkennen. Das Türschloss war so sehr beschädigt, dass der Schlüssel nicht ins Schloss eingeführt werden konnte. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell