Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausreißer eingefangen

Suhl (ots)

Polizisten wollten Donnerstagnachmittag einen Moped-Fahrer in der Straße "Hof" in Suhl kontrollieren. Daraufhin versuchte der Fahrer Reißaus zu nehmen. Der Grund war schnell klar, als ihn die Beamten kurze Zeit später stoppten. Der 33-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Kraftrad sowie das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014 standen in Fahndung. Der Fahrer stand außerdem unter Alkoholeinfluss.

