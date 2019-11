Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Prügelei endete im Krankenhaus

Suhl (ots)

Donnerstagabend kamen sich zwei Männer am Herenteich in Suhl in die Wolle und verletzten sich gegenseitig während der körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen beobachteten die Schlägerei und informierten Streife-fahrende Polizisten, die sich gerade in unmittelbarer Nähe befanden. Die 22- und 23-jährigen Streithähne kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell