Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Meiningen (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen dem 13.10.2019 und 06.11.2019 ein blau/schwarzes Fahrrad der Marke "Cube" im Wert von ca. 530 Euro aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße in Meiningen. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

