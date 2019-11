Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Betonmast gefahren

Schweina (ots)

Eine 35-Jährige befuhr Mittwochabend die Rudolf-Breitscheid-Straße in Schweina. Beim Linksabbiegen in die Altensteiner Straße lenkte die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache weiter nach links über die Fahrbahn und krachte frontal gegen einen Betonmast. Beim Aufprall bohrte sich der Kotflügel vom Auto in den Metallzaun einer Grundstücksumfriedung. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Fahrerin kam leichtverletzt ins Krankenhaus.

