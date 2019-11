Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug übersehen

Suhl (ots)

Eine 42-Jährige fuhr Mittwochvormittag mit ihrem Auto vom linken Fahrbahnrand in der Judithstraße in Suhl an, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Dabei übersah sie einen PKW, der sich von hinten näherte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden dabei beschädigt. Verletzt hat sich niemand.

