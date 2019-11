Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mit Farbe beschmiert

Steinbach-Hallenberg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch beschmierten Unbekannte den Handlauf der Fußgängerbrücke im Rasenmühlenweg in Steinbach-Hallenberg mit schwarzer Farbe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

