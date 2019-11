Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu spät bemerkt

Ettmarshausen (ots)

Der Fahrer eines Audi wollte Dienstagmorgen von der Salzunger Straße in Ettmarshausen nach rechts auf ein Grundstück fahren. Der nachfolgende PKW verringerte deswegen die Geschwindigkeit. Der 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bemerkte dies zu spät und wich nach rechts aus. Er fuhr am PKW vorbei und stieß gegen den Audi. Dabei verletzte sich der 16-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

