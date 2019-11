Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an PKW

Langenfeld (ots)

In der Nacht zum Dienstag beschädigten Unbekannte einen Ford, der in der Straße "Lange Maas" in Langenfeld geparkt war, indem sie mit einem unbekannten Schlagwerkzeug große Beulen in den PKW schlugen. Die Höhe des Sachschadens betrug etwa 7.000 Euro. Personen, die zu dieser Sachbeschädigung sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695 551-0.

