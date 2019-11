Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verdächtige Personen unterwegs

Bad Salzungen (ots)

In den vergangenen Tagen riefen wiederholt besorgte Anwohner aus der Theo-Neubauer-Straße in Bad Salzungen bei der Polizei an, da Unbekannte in Wohnhäusern unterwegs waren und sich für Telekom-Mitarbeiter ausgaben, um Messungen durchzuführen. Den Anrufern kam dies verdächtig vor und sie zweifelten an der Rechtmäßigkeit. Polizisten stellten einen Mann fest, der angab, gemeinsam mit drei Mitarbeitern als Subunternehmer im Auftrag der Telekom Highspeed-Internetleitungen zu verkaufen. Einen Gewerbeschein konnte er vorweisen. Die Polizei gibt Entwarnung: Es handelt sich hierbei also nicht um Betrüger.

