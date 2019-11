Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Dienstag beim Vorbeifahren den Seitenbereich eines Mercedes, der in der "Kleinen Bahnhofstraße" in Zella-Mehlis geparkt war. Es entstand Sachschaden von etwa 700 Euro. Der Verursacher machte sich einfach aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

