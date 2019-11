Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeblicher Gewinn

Suhl (ots)

Eine Frau aus Suhl erhielt am Montag einen Anruf von einem Unbekannten, der ihr mitteilte, dass sie 41.000 Euro in einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Für den Transport zur Überbringung des Gewinnes sollte die 56-Jährige 900 Euro zahlen. Dazu sollte sie sich sogenannte "Systemkarten" kaufen, die in Supermärkten erhältlich sind. Für die Übergabe würden eine Notarin mit Sicherheitsleuten vorbeikommen. Die Frau erstattete Anzeige und ließ sich nicht übers Ohr hauen. Somit entstand kein finanzieller Schaden.

