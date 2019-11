Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Denkmal beschmiert

Suhl (ots)

Unbekannte schmierten mit oranger Farbe zwei Hakenkreuze an das Ehrendenkmal in der Würzburger Straße in Suhl. Ein Zeuge stellte dies Dienstagmorgen fest. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Die Reinigung wurde schnellstmöglich veranlasst. Zeugen, die Hinweise zu den Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell