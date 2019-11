Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Breitungen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter überstieg in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen das Werkstor einer Firma in der Nürnberger Straße in Breitungen und öffnete anschließend auf unbekannte Weise die Türen der Fabrik. Im Inneren öffnete und durchwühlte er sämtliche Umkleideschränke und entwendete neben Werkzeugen auch persönliche Gegenstände der Arbeiter. Anschließend verließ der Täter die Firma. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

