Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Luftgewehr geschossen

Suhl (ots)

Eine Bewohnerin der Maxim-Gorki-Straße in Suhl meldete am Montag, dass sie mehrere Einschüsse in der Fassade des Wohnhauses festgestellt hat. Die Ermittlungen ergaben, dass die Schüsse aus Richtung einer gegenüberliegenden Wohnung kamen. Ein 18-Jähriger gab in seiner Vernehmung an, dass er im Besitz eines Luftgewehres sei, aber nicht selbst, sondern Freunde von ihm, die Schüsse abgegeben hätten. Die Ermittlung zum Verstoß gegen das Waffengesetztes dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell