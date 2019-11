LPI-SHL: Mit Waffe bedroht

Landespolizeiinspektion Suhl

Montagabend spielten drei Kinder auf dem Parkplatz vor eine Gaststätte in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer kam Zeugenaussagen nach sehr zügig auf den Parkplatz gefahren, wobei es beinahe zum Unfall mit einem Kind kam. Ein Mädchen stellte den Mann zu Rede, der mit Beleidigungen konterte. Nachdem sich auch die Eltern in das Geschehen einmischten, griff der Mann zu einer Pistole, lud sie durch und hielt sie in die Richtung der Betroffenen. Gegen den Mann wird wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Zudem erhält er eine Anzeige, weil er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.

