Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt

Suhl (ots)

Unbekannte zerkratzten in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen einen schwarzen KIA, der auf einem Parkplatz in der Auenstraße in Suhl geparkt war. Die Kratzer am vorderen Kotflügel bis hin zur hinteren Tür wurden mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten den Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu informieren.

