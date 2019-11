Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt, nachgesehen und abgehauen

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Sonntag gegen 21.10 Uhr beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten PKW in der Günter-Raphael-Straße in Meiningen. Nach dem Anstoß stieg der Verursacher aus, leuchtete mit einer Taschenlampe nach dem Schaden, stieg wieder ein und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenaussagen nach handelte es sich beim Fahrzeug um eine blaue Stufenheck-Limousine. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

