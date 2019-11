Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped geklaut

Breitungen (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb betrat Sonntagabend ein Grundstück in der "Gasse" in Breitungen, um anschließend die dortige Scheune aufzusuchen. Er entwendete aus dieser ein Simson Moped, welches nicht mehr fahrbereit war. Eine Zeugin konnte beobachten wie der Dieb gegen 22.10 Uhr das Moped vom Hof und anschließend in Richtung Hauptstraße schob. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

