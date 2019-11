Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfinken

Straufhain (ots)

2.000 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter am Gebäude der Wasserversorgungsanlage an der Landstraße in Straufhain. Sie sprühten mehrere Symbole und Schriftzeichen auf, die ein Zeuge Sonntagmittag feststellte. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0.

