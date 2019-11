Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Wanderhütte

Gehlberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der zurückliegenden Zeit in die Dürrenberghütte am Schneekopf in der Gemarkung Gehlberg ein. Festgestellt wurde die Tat Sonntagvormittag. Im Inneren der Hütte beschädigten der oder die Unbekannten mehrere Gegenstände. Ob die Täter auch etwas entwendeten muss noch ermittelt werden, genau wie der entstandene Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Suhler Inspektionsdienst zu melden.

