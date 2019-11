Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Überholen

Dietlas (ots)

Ein 59-jähriger PKW-Fahrer wollte Sonntagabend einen Lastwagen auf der Landstraße zwischen Dietlas und Stadtlengsfeld überholen. Er scherte auf Höhe Menzengraben aus und bemerkte beim Überholen einen Opel im Gegenverkehr. Der Mann versuchte hinter dem Brummi einzuscheren, stieß dabei aber seitlich an den Laster und kurz darauf zusätzlich noch seitlich an den Opel, der ihm entgegenkam. Die 45-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell