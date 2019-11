Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Schwallungen (ots)

Am Samstag den 02.11.2019 gegen 11.00 Uhr kam es auf der B19 zwischen den Abfahrten Schwallungen/Nord und Schwallungen/Süd zu einem Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 52 jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B19 aus Richtung Eisenach in Richtung Meiningen. Auf Höhe Schwallungen kam der PKW aus bislang unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Schutzplanke. Im weiterem Verlauf wurden durch den PKW ca. 80m der Schutzplanke beschädigt, ehe der PKW auf der Gegenfahrspur zum Stehen kam. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigen Ermittlungsstand nicht gefährdet oder geschädigt.

