Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen am Steuer

Meiningen (ots)

Am 01.11.19 um 11:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen polnischen Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi A3 in der Leipziger Straße in Meiningen. Der Atemalkoholtest verlief negativ, aber der Drogenvortest schlug positiv auf den Konsum von Cannabis an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

