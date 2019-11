Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Doppelt hält besser

Schmalkalden (ots)

Am 01.11.19 wurde in Schmalkalden ein 40jähriger männlicher Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw gleich 2 mal wegen Trunkenheit im Verkehr durch die Beamten angezeigt. Zum ersten erwischte ihn die Polizei mit knapp 1,8 Promille in der Kothersgasse fahrender Weise gegen 11:30 Uhr. Gegen 12:40 Uhr stoppten sie ihn erneut fahrend mit seinem Pkw in der Bahnhofstraße. Zu dem ereilte den unbelehrbaren Mann beim zweiten Mal noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, da diese ihm beim ersten Stopp schon entzogen wurde.

