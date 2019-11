Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ein Moment der Unaufmerksamkeit

Wasungen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am 01.11.19 gegen 17:45 Uhr in Wasungen in der Meininger Straße. Der 19 jährige Fahrer einer Pkw Opel bemerkte die vor ihm fahrende Fahrzeugführerin eines Pkw Kia zu spät, als diese verkehrsbedingt halten musste, um abzubiegen, und fuhr hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt.

