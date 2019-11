Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mülltonnenbrand greift über

Meiningen (ots)

Zu einer fahrlässigen Brandstiftung kam es am 02.11.19 gegen 03:45 Uhr in Meiningen in der Charlottenstraße. Ausgangspunkt des Feuers war eine Mülltonne, welche durch einen unbekannten Täter in Brand gesteckt wurde. Diese stand an der Hauswand des Gebäudes, in dem sich eine Arztpraxis und eine Apotheke befindet. Dadurch griff das Feuer auf das Vordach und die Hausfassade über. Durch die Alarmierung der Feuerwehr, durch einen aufmerksamen Bürger, konnte schlimmeres verhindert werden. Menschen wurden nicht gefährdet. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell