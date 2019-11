Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines PKW

Kaltennordheim (ots)

Am 01.11.19 teilte eine Bürgerin aus Kaltennordheim mit, dass ihr blauer Pkw Skoda Fabia gestohlen wurde. Das Fahrzeug hatte sie am Donnerstag, den 31.10.19 gegen 20:00 Uhr in Kaltennordheim in der Meininger Straße auf einem frei zugänglichen Parkplatz abgestellt. Am Freitag gegen 06:50 Uhr stellte sie fest, das der Pkw dort nicht mehr stand. Das Fahrzeug konnte auch durch die Polizei in der näheren Umgebung nicht festgestellt werden. Während der Anzeigenaufnahme teilte die Eigentümer den Beamten mit, dass aus diesem Fahrzeug im Zeitraum vom 29.10.19, 17:00 Uhr bis 30.10.19, 06:50 Uhr ihre Geldbörse aus dem verschlossenem Fahrzeug gestohlen wurde.

