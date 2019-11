Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw beschädigt

Bad Salzungen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es in der Nacht vom 31.10.2019 zum 01.11.2019 in Bad Salzungen in der Fritz - Wagner - Straße. Der Pkw, bei welchem die Heckscheibe eingeschlagen wurde, war vor dem Eingang Nr. 16 auf einem Parkplatz abgeparkt. Entwendet wurde nach ersten Angaben nicht. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Tel. - Nr. 03695-5510.

