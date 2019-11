Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Suhl (ots)

Am 01.11.2019, gegen 10.40 Uhr wurde in Suhl ein 21jähriger bulgarischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Suhl im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

