Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

Suhl (ots)

Am 01.11.2019, gegen 16.20 Uhr wurde ein 57jähriger Suhler im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Aue in Suhl kontrolliert. Da bei dem Betroffenen Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

