Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schnell gefunden

Hildburghausen (ots)

Am 02.11.2019 gegen 19:50 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hildburghausen mitgeteilt, dass seit ca. 15 Minuten ein 76-Jähriger von der Station Geriatrie, der Regiomed Klinik, in Hildburghausen, vermisst werde.

Der Herr ist an Demenz erkrankt, stark verwirrt und hat die Polizei in der letzten Zeit schon mal auf Trab gehalten. Er war vorher in Eisfeld bei einer Kurzeitpflegeeinrichtung untergebracht und bereits von da abgängig gewesen.

Durch die schnelle Suche konnte der Mann durch die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen in der Oberen Marktstraße um 20:05 Uhr angetroffen werden. Die Polizisten brachten den rüstigen Ausreißer wieder zurück auf seine Station.

