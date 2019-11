Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jacke vergessen - Führerschein weg

Schleusegrund (ots)

Keine gute Idess hatte ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Schleusegrund am 02.11.2019 gegen 02:00 Uhr.

Er besuchte vorher die Kirmes in Brattendorf und als er von seinen Bekannten zuhause abgeliefert wurde, bemerkte er, dass er seine Jacke dort vergessen hatte. Also setzte sich der 19-Jährige kurzer Hand in seinen PKW Opel, um seine Jacke zu holen.

Jedoch hatte er auf der Kirmes vorher sehr tief ins Glas geschaut und kam daher nicht weit. Kurz nach der Ortslage Biberschlag kam er erst von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Vekehrszeichen und einem Holzstapel. Auf dem Feld gelandet fuhr er unbeiirt wieder auf die Straße auf und verlor dann aber kurz vor der Ortslage Oberwind entgültig die Kontrolle über den PKW Opel, sodass er erneut von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben liegen blieb.

Völlig uninteressiert an dem, was der 19-Jährige da gerade angestellt hatte, lief er einfach wieder nach Hause, legte sich in sein Bett und schlief ein.

Als dann die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen einige Stunden später an der Wohnanschrift des 19-Jährigen vorstellig wurden, schlief dieser weiterhin. Seine Mutter musste ihn wecken. Schnell war dann der Grund für die 2 Unfälle klar. Der 19-Jährige hatte immer noch einen Alkoholwert von 1,3 Promille. Reumütig zeigte er sich nun und gestand alles. Die Sicherstellung seines Führerscheines, sowie eine Bluprobenentnahme im Krankenhaus Hildburghausen waren die Folge.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

