Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheiben eingeworfen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte warfen in der Nacht zu Mittwoch die Scheiben von zwei Fahrzeugen, die am Straßenrand in der Knappengasse in Hildburghausen geparkt waren, ein. Aus einem der Autos entwendeten die Täter die Fahrzeugpapiere und aus dem zweiten PKW eine Tasche. Ein Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell