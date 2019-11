Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin übersehen

Vacha (ots)

Ein 53-jähriger Subaru-Fahrer befuhr Donnerstagabend den Badelacher Weg in Vacha und musste an der dortigen Ampel bei Rot halten. Als das Signal auf Grün wechselte fuhr er los und bog nach rechts in Richtung Philippsthal ab. Er übersah eine dunkel gekleidete 57-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße bei grüner Fußgängerampel überquerte und stieß mit ihr zusammen. Die Frau verletzte sich am Kopf und kam ins Krankenhaus.

