Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack entwendet

Meiningen (ots)

Am 30.10.2019 gegen 17:00 Uhr stellte ein 28 Jähriger seinen Rucksack im Eingangsbereich des Norma-Marktes in der Heinrich-Heine-Straße in Meiningen ab. Nach seinem Einkauf stellte er fest, dass der Rucksack mit diversem Inhalt durch einen unbekannten Täter entwendet wurde. Wer Hinweise auf den derzeit unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell