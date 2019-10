Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Zella-Mehlis (ots)

Am 30.10.2019 gegen 15:40 Uhr beabsichtigt der Fahrer eines Lkw in Zella-Mehlis in der Straße Märzenberg nach rechts abzubiegen. Dabei gerät sein Fahrzeugheck in den Gegenverkehr und es kommt zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw Citroen. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 1050,00 EUR.

