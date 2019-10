Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand mit Todesopfer

Unterschönau (ots)

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses am Mittwochvormittag (20.10.2019) in der Straße "Laudenbach" in Unterschönau kam eine 92-jährige Frau ums Leben. Warum es zum Schwelbrand kam und wie die Frau ums Leben kam ermittelt die Kriminalpolizei. Ein externer Gutachter wird zur Brandursachenermittlung hinzugezogen, diese erfolgt in den nächsten Tagen. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. Die obere Etage bleibt bis zur abschließenden Begutachtung gesperrt. Das Haus ist nach der Belüftung durch die Feuerwehr weiterhin bewohnbar. Es wird nachberichtet.

